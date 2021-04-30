غلق النادى الاجتماعى بالغردقة يومى الاثنين والخميس كإجراء احترازى لسلامة المواطنين

وأكدت إدارة النادى الاجتماعى بالغردقة أنه تنفيذا لتعليمات مجلس الوزراء وحرصا على سلامة المواطنين المقيمين بالمدينة من أعضاء ورواد النادي، سيتم الغلق بشكل كامل وليست الشاطئ فقط مؤكدين على أن ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والحد من انتشار فيروس كوفيد 19، وتنفيذا لتعليمات الحكومية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن النادي الاجتماعي بالغردقة يضم أكثر الشواطئ إقبالا من المواطنين في المناسبات ويستقبل أعداد كبيرة من أعضائه والزوار خاصة في يوم شم النسيم وتبلغ تذكرة دخوله 25 جنيها للفرد إذا لم يكن عضوا به، ويضم النادى الاجتماعى بالغردقة عدة محال تجارية وقاعة أفراح وأماكن للعب الأطفال.