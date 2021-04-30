اليوم السابع
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طعام خمس نجوم.. شباب سمسطا ببني سويف يقدمون وجبات إفطار الصائمين.. فيديو وصور

الجمعة، 30 أبريل 2021 06:30 م
طعام خمس نجوم.. شباب سمسطا ببني سويف يقدمون وجبات إفطار الصائمين.. فيديو وصور وجبات شباب سمسطا
بنى سويف - هانى فتحى

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قدم "اليوم السابع"، بثًا مباشرًا من مطبخ شباب سمسطا ببني سويف، حيث يتم تجهيز الوجبات لإفطار الصائمين خلال شهر رمضان.

وقال حسن أحمد، أحد المتطوعين، إن المبادرة بدأت من 3 سنوات في القرية ثم عممت علي مستوي المركز بالتعاون مع جميع القري، لافتًا أن بداية العمل في المطبخ بتخزين مستلزمات الوجبات في الثلاجات، بالإضافة إلي استخدام أطباق بلاستيكية للمرة الواحدة وتوفيرها داخل المطبخ.



وأوضح حسن أحمد، أن الوجبات تتكون من سلطة وخضار وأرز ولحوم وتتنوع الأيام ما بين اللحوم والفراخ والكفتة والحواوشي وكباب الحلة، ويشارك في المبادرة شباب من جميع القري، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية  والمحافظة علي نظافة المكان.

وأشار محمود أحمد، إلى أن دوره في المبادرة تغليف الأطباق قبل التوزيع، وتوزع الوجبات علي عدد أفراد الأسرة الواحدة، ويقدم المطبخ حلويات أيضًا للأسر الأكثر احتياجا، لافتًا إلى أن فكرة التنوع لكي يتناول الأسر الاكثر احتياجا ما يتناوله المتبرعين. 


ويساعد المطبخ أعداد كبيرة من الأسر الأكثر احتياجا بوجبات خمس نجوم، كما أن تواجد الشباب موزع علي المجالس القروية خلال الأسبوع.
 

تجهيز الوجبات
تجهيز الوجبات

تجهيز وجبات الإفطار
تجهيز وجبات الإفطار

تخليل الجوافة_1
تخليل الجوافة_1

شباب يجهزون الإفطار للصائمين
شباب يجهزون الإفطار للصائمين

وجبات الإفطار_2
وجبات الإفطار_2

وجبات شباب سمسطا
وجبات شباب سمسطا

وجبات من المطبخ
وجبات من المطبخ

 


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