طعام خمس نجوم.. شباب سمسطا ببني سويف يقدمون وجبات إفطار الصائمين.. فيديو وصور

وقال حسن أحمد، أحد المتطوعين، إن المبادرة بدأت من 3 سنوات في القرية ثم عممت علي مستوي المركز بالتعاون مع جميع القري، لافتًا أن بداية العمل في المطبخ بتخزين مستلزمات الوجبات في الثلاجات، بالإضافة إلي استخدام أطباق بلاستيكية للمرة الواحدة وتوفيرها داخل المطبخ.





وأوضح حسن أحمد، أن الوجبات تتكون من سلطة وخضار وأرز ولحوم وتتنوع الأيام ما بين اللحوم والفراخ والكفتة والحواوشي وكباب الحلة، ويشارك في المبادرة شباب من جميع القري، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والمحافظة علي نظافة المكان.

وأشار محمود أحمد، إلى أن دوره في المبادرة تغليف الأطباق قبل التوزيع، وتوزع الوجبات علي عدد أفراد الأسرة الواحدة، ويقدم المطبخ حلويات أيضًا للأسر الأكثر احتياجا، لافتًا إلى أن فكرة التنوع لكي يتناول الأسر الاكثر احتياجا ما يتناوله المتبرعين.



ويساعد المطبخ أعداد كبيرة من الأسر الأكثر احتياجا بوجبات خمس نجوم، كما أن تواجد الشباب موزع علي المجالس القروية خلال الأسبوع.

