اليوم السابع
Ads
السبت، 01 مايو 2021 12:46 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط 14 طن دقيق مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء بدمياط

الجمعة، 30 أبريل 2021 10:59 م
ضبط 14 طن دقيق مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء بدمياط دقيق مدعم - أرشيفية
دمياط معتز الشربينى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكن رجال مباحث التموين بدمياط بقيادة الرائد أحمد عبد الباقى رئيس مباحث التموين من ضبط أربعة عشر طناً من الدقيق المدعم تم ضبطه بكفر سعد لطرحه بالأسواق بغرض التربح منها.

وكانت معلومات قد وردت للرائد احمد عبد الباقي من تفيد قيام شخص بتجميع  280 جوالا من الدقيق المدعم  بأحد المخازن  بناحية مركز كفر سعد، وعلى الفور تم إخطار اللواء حسام الباز مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط والذى اصدر تعليماته بسرعة ضبط المخزن.

وبعد تقنين الإجراءات تم ضبط الكمية وتحرير عن ذلك محضر رقم 663 /2021 جنح كفر سعد وجارى العرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق فى الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

 

 


دقيق مدعم

التموين

اخبار عاجله

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة