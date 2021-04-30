ضبط 14 طن دقيق مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء بدمياط

دمياط معتز الشربينى

تمكن رجال مباحث التموين بدمياط بقيادة الرائد أحمد عبد الباقى رئيس مباحث التموين من ضبط أربعة عشر طناً من الدقيق المدعم تم ضبطه بكفر سعد لطرحه بالأسواق بغرض التربح منها.

وكانت معلومات قد وردت للرائد احمد عبد الباقي من تفيد قيام شخص بتجميع 280 جوالا من الدقيق المدعم بأحد المخازن بناحية مركز كفر سعد، وعلى الفور تم إخطار اللواء حسام الباز مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط والذى اصدر تعليماته بسرعة ضبط المخزن.

وبعد تقنين الإجراءات تم ضبط الكمية وتحرير عن ذلك محضر رقم 663 /2021 جنح كفر سعد وجارى العرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق فى الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.