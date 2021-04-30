اليوم السابع
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ضبط 120 قضية تموينية متنوعة فى حملات على الأسواق والمحال التجارية بالجيزة

الجمعة، 30 أبريل 2021 01:42 م
ضبط 120 قضية تموينية متنوعة فى حملات على الأسواق والمحال التجارية بالجيزة حملة تموينية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أعد ضباط إدارة مباحث التموين، بمديرية أمن الجيزة، حملة لمواجهة المتهمين بالغش التجاري، وضبط المتورطين بحيازة سلع مجهولة المصدر ومغشوشة، وأسفرت الحملة التي استهدفت عدد من الأسواق والمحلات التجارية، عن ضبط 120 قضية تموينية متنوعة بين غش تجاري، وضبط سلع غذائية مجهولة المصدر بدون بيانات.

 

كما أسفرت الحملة عن تحرير قضايا حيازة لحوم ودواجن مجمدة مجهولة المصدر، وعدم الإعلان عن الأسعار بالإضافة إلى إنتاج خبز ناقص الوزن، وعدم حمل شهادات صحية.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات، وتولت النيابات المختصة التحقيق.

 


حملة تموين

تموين الجيزة

غش تجاري

لحوم فاسدة

حملة امنية

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