اليوم السابع
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ضبط مصنع حلوى بالمنطقة الصناعية بالإسماعيلية يعمل بدون ترخيص

الجمعة، 30 أبريل 2021 07:00 م
ضبط مصنع حلوى بالمنطقة الصناعية بالإسماعيلية يعمل بدون ترخيص مصنع حلوى -أرشيفية
الإسماعيلية - السيد فلاح

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تمكنت مباحث التموين بمحافظة الإسماعيلية من ضبط مصنع للسلع الغذائية بالمنطقة الصناعية يعمل بدون ترخيص، حيث تلقي اللواء ياسر نشأت، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسماعيلية، إخطارًا يفيد بورود معلومات لمباحث التموين برئاسة العميد محمد الأعصر، رئيس مباحث التموين عن مصنع للمواد الغذائية يدار بدون ترخيص بالمنطقة الصناعية.

وبالعرض على العميد رشاد الغمراوى، مدير المباحث الجنائية، كلف العميد محمد الأعصر بتشكيل فريق بحث للتأكد من صحة المعلومات، التي أثبتتها التحريات، وعقب تقنين الإجراءات تم القيام بمأمورية بالتعاون مع الرقابة التموينية ومديرية التموين ومفتشي مكتب مباحث التموين.

وتمكنت الحملة من ضبط صاحب المصنع، بداخله 300 كرتونة بما يعادل 21000 قطعة حلوى، وتم تحرير المحضر اللازم واِتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.


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