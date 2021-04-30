صحيفة سعودية تشيد بقدرة المملكة على إدارة حشود المعتمرين خلال الجائحة

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أكدت صحيفة "اليوم" السعودية، أن ما شهدته خدمة ضيوف الرحمن من قاصدي الحرمين الشريفين بغرض العمرة أو الزيارة، من قدرة على إدارة الحشود تثبت مدي نجاح رؤية المملكة 2030 التي أكدت قدرتها على استشراف متغيرات المستقبل.



وقالت الصحيفة في افتتاحيتها، اليوم /الجمعة/، التي جاءت تحت عنوان (خدمة الحرمين .. المتغيرات الثابتة) - إن الحيثيات التي تحيط بالواقع الراهن وتفاصيل التحديات التي صاحبت جائحة كورونا، وإن كانت مفاجئة للعالم أجمع إلا أنها كانت في دائرة الحسبان من استراتيجيات وخطط رؤية المملكة 2030 التي تثبت يوما بعد آخر قدرتها على استشراف كافة متطلبات ومتغيرات وصعوبات المستقبل، وما شهدته خدمة ضيوف الرحمن دلالة أخرى على ذلك.



واختتمت صحيفة "اليوم" بالقول إن استكمال وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، استعداداتها لاستقبال المصلين، وذلك خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، واستكمال الخطة الميدانية المتكاملة بالتعاون مع الجهات الأمنية والصحية، وذلك حرصا على سلامة المصلين من عدوى فيروس كورونا، فهنا مشهد آخر يواكب رؤية المملكة 2030، ويبرز الجهود الكبيرة التي تقدمها الدولة في خدمة الحرمين الشريفين.