"صحة كفر الشيخ": 450 حالة تسمم خلال الربع الأول من العام الجارى

كفر الشيخ - محمد سليمان

قالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إن مستشفيات كفر الشيخ العامة والمركزية، استقبلت 450 حالة تسمم خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجارى 2021.

وأضافت وكيل الوزارة، فى بيان لها، أن كفر الشيخ لم يكن بها قسم للسموم وكانت جميع الحالات يتم توجيهها إلى خارج المحافظة، ومؤخرا تم استحداث قسم للسموم بإدارة الطب العلاجى، وتم تطبيق بروتوكول علاجى مناسب لحالات التسمم المختلفة على حسب الحالة، مما أثر إيجابا على نسب الشفاء والتعامل السريع مع حالات التسمم.

وأكدت سلام، أن 86% من الحالات تحسنت حالتهم عقب تلقيهم العلاج المناسب لحالتهم، و4% فقط من الحالات تم تحويلهم إلى خارج المحافظة، كما أن حالات الوفاة لم تتجاوز 2% من الحالات وتراوحت الحالات المتبقية بين هروب أو خروج حسب الطلب.

كما تقدمت سلام بالشكر لكل من الدكتورة انتصار نظمي، مسئول ملف السموم بالإدارة العامة للطب العلاجى، والفرق الطبية بجميع المستشفيات العامة والمركزية، داعية إياهم إلى بذل مزيد من الجهد لخدمة المريض والوصول بنسبة الشفاء إلى 100% من الحالات.