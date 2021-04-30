شقيق امبراطور المخدرات "بابلو إسكوبار" يطلق هواتف ذكية فخمة بأسعار رخيصة.. صور

فاطمة شوقى

أطلق روبرتو إسكوبار، شقيق تاجر المخدرات والإرهابي المعروف بابلو إسكوبار، من خلال شركته Escobar Inc. سلسلة من الهواتف الذكية الفخمة و "الفاخرة" للغاية بسعر رخيص نسبيًا. في المجموع ، هناك ثلاثة طرز: اسكوبار جولد 11 برو، واسكوبار فولد 1 ، واسكوبار فولد 2 Escobar Gold 11 Pro و Escobar Fold 1 و Escobar Fold 2.



هاتف محمول اسكوبار

وأشارت صحيفة "انفوباى " الأرجنتينية إلى أن سعر الهاتف الذى يحتوى على اكثر البرامج تطورا لا يتعدى الـ 500 دولار أمريكى ، وهو رقم يتوافق مع هاتف متوسط من أجهزة الهواتف الأخرى، يتمتع بنفس المواصفات الفنية ونفس نظام التشغيل: iOS.

الاختلاف الوحيد عن الهواتف الأخرى التى تحمل اسم الماركات المعروفة هو عبوته "الذهبية" ، وهي ليست أكثر من غطاء بلاستيكي ذهبى، بحسب بعض المحللين المتخصصين في التكنولوجيا.



هواتف شقيق اسكوبار

وأشارت الصحيفة إلى أن الطريقة الوحيدة التى يمكن من خلالها الحصول على هذه المنتجات هى من خلال موقع الإنترنت الخاص بهم وفقط طريقة الدفع بالعملات المشفرة أو عن طريق التحويل المصرفى إلى مؤسسة مالية فى السويد، وبحسب المعلومات التى تم التوصل إليها فإن متجرها يقع فى السويد، ويتم شحنه فى بورتوريكو وكولومبيا.



هواتف

وعند تصفح إعدادات الموقع، يمكنك ملاحظة كيف تم إرسال صور الأجهزة التي تم تحميلها عن طريق WhatsApp ، مما يدل على عدم احتراف هذه "الشركة".