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شركات الطيران الروسية تبدأ تنظيم جداول تشغيل الرحلات المباشرة للمنتجعات المصرية

الجمعة، 30 أبريل 2021 03:32 م
شركات الطيران الروسية تبدأ تنظيم جداول تشغيل الرحلات المباشرة للمنتجعات المصرية مطار القاهرة الدولى -أرشيفية
كتبت رحاب نبيل

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بدأت شركات الطيران الروسية فى تنظيم جداول تشغيل رحلاتها الجوية المباشرة إلى المنتجعات المصرية، وتحديداً مطارى شرم الشيخ والغردقة، وذلك استعداداً لاستئناف الرحلات الروسية خلال الموسم الصيفى لعام الجارى 2021، وذلك بعد فترة انقطاع دامت لأكثر من 5 سنوات منذ حادث الطائرة الروسية المنكوبة فوق سيناء فى أكتوبر عام 2015.

 

وقالت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدنى، أن الشركات الجوية الروسية بدأت بالفعل فى حجز مقاعدها على جداول التشغيل الصيفى لمطارى شرم الشيخ والغردقة، حيث بدأ الوكلاء من شركات خدمات الطيران بالفعل فى مخاطبة المطارين بمواعيد التشغيل المحددة للناقلات الروسية السياحية.

 

وأكدت المصادر المطلعة، أن خطوط يامال الروسية  Yamal airlines، هي أول الناقلات الجوية الروسية التي وضعت جداول رحلاتها للتشغيل إلى مطاري شرم الشيخ والغردقة، وذلك اعتبارا من أول يونيو المقبل وحتى أكتوبر المقبل، بمعدل رحلتين يومياً إلى كلا من المطارين بخط تشغيل "موسكو - الغردقة - موسكو" و"موسكو - شرم الشيخ - موسكو".

 

وحددت الناقل الجوي الروسي، أنه سيتم تشغيل رحلاتها السياحية إلى مطارى شرم الشيخ والغردقة الدوليين على متن طرازات إيرباص" A 320 / A 321"


روسيا

الرحلات الجوية

المنتجعات المصرية

شرم الشيخ

الغردقة

موسكو

الطيران المدني

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