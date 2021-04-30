"سلامة الغذاء" تصدر المعايير الميكروبيولوجية للمنتجات الغذائية المحلية والمستوردة

كتب إسلام سعيد

أصدرت الهيئة القومية لسلامة الغذاء قرار مجلس الإدارة رقم ١ لسنة ٢٠٢١ والخاص بالقواعد الفنية الملزمة للمعايير الميكروبيولوجية للمواد الغذائية.

وقد نص القرار على وضع القواعد الفنية الملزمة والمعايير الميكروبيولوجية لمجموعة من الكائنات الحية الدقيقة، والتى تشمل البكتيريا والفطريات والفيروسات والطفيليات، بالإضافة إلى القواعد التنفيذية التى يتعين على مسئولى المنشآت الغذائية الامتثال لها عند تطبيق التدابير الصحية العامة، وتلتزم الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالتأكد من مدى الامتثال للقواعد والمعايير المنصوص عليها في هذه القواعد الفنية حيث تطبق هذه المعايير على جميع الأغذية سواء المنتجة محلياً أو المستوردة وكذلك على المكونات التي تستخدم في التصنيع الغذائى.

وتضمن القرار فى مادته الثانية مجموعة من التعريفات المهمة ومنها تعريف (معيار سلامة الغذاء) والمقصود به المعيار واجـب التطبيـق علـى المنتجـات المطروحـة بالأسواق أثناء فترة الصلاحية والذى يحدد مدى قبول منْـتَجٍ مـا أو دفعـة منـه أو مجموعـةٍ من الـمواد الغذائية، وكذلك (معيار الميكروبيولوجي) والمقصود به المعيار الذي يحدد مدى قبـول منْـتَجٍ مـا أو مجموعـةٍ من المواد الغذائية أو عمليةٍ ما بناء على وجود عدد من الكائنات الدقيقة أو عدم وجودها وبناء على كمية السموم أو المركبات الأيضية الموجودة في كل وحدة مـن وحـدات قيـاس الكتلـة أو الحجم أو المساحة أو العدد أو بناء على ذلك كله.

كما تضمن القرار تعريف عدد من المصطلحات شملت المنشأة الغذائية، المعيار الصحي لعمليات الإنتاج، مجموعة المواد الغذائية، فترة صلاحية المنتج، أغذية جاهزة للاستخدام، أغذية مخصصة للأطفال الرضع، أغذية مٌعدة لأغراض طبية خاصة، النبت الأخضر، المستعمرة، العينة، عينة مٌمثلة، الامتثال للمعايير المكروبيولوجية، خطة تحليل العينة، وحدة العينة.

هذا وقد نص القرار في مواده المختلفة على إلزام مسئولي المنشآت الغذائية بمجموعة من المعايير والقواعد التي يتعين عليهم الالتزام بها والتى تشمل ضمان إنتاج المواد الغذائيـة، بما في ذلك توريد الخامات ومستلزمات الإنتاج المستخدمة فى إنتاج المواد الغذائيـة، تحقق أهداف الصحة والسلامة عنـد المطابقـة للمعـايير الميكروبيولوجية.

وألزم القرار مسئولى المنشآت الغذائية بتحليل نتائج الاختبارات من خلال اتخاذ الإجراءات القياسية المناسبة في الوقـت الأمثل لتصحيح مسار العملية الإنتاجية حتى يتسنى منـع حـدوث أيـة مخاطر ميكروبيولوجية قد تتسبب في حدوث مخاطر لصحة المستهلك وذلك عند ظهور نتائج غير مطابقة.

وتضمن القرار في مادته الثامنة أن تٌراجع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بصفة مستمرة هذه القواعد الفنية لمواكبة التقدم العلمي والتكنولوجي وتحسباً لظهور أية كائنات حية دقيقة جديدة مُسببة للأمراض في المـواد الغذائيـة.