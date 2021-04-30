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سكاى نيوز: قتلى ومصابون فى انهيار جسر أثناء إحياء عيد الشعلة اليهودى غرب الجليل

الجمعة، 30 أبريل 2021 01:43 ص
سكاى نيوز: قتلى ومصابون فى انهيار جسر أثناء إحياء عيد الشعلة اليهودى غرب الجليل القوات الإسرائيلية - صورة أرشيفية
كتب- أحمد صلاح العزب

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أفادت قناة سكاى نيوز عربية في خبر عاجل لها، نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية، أن هناك عددا كبيرا من القتلى والمصابين في انهيار جسر أثناء إحياء عيد الشعلة اليهودي غرب الجليل.

من جانب أخر، كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، قال الخميس، إن الجانب الإسرائيلي يرفض السماح بإجراء الانتخابات الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة، موضحا أن الجانب الأوروبي نقل لهم رسالة بأن تل أبيب لن تسمح بإجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس.

وأشار أبو مازن إلى أن هناك اجماعا من الفصائل والقوى والمنظمات على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطنى، لافتا إلى الاجتماعات التي عقدت في القاهرة لإجراء الانتخابات بكل الوسائل الممكنة، مؤكدا أن الدول الأوروبية عبرت عن دعمها لإجراء الانتخابات الفلسطينية.


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