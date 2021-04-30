سقوط صاحب مخبز استولى على 91 ألف جنيه من أموال الدعم

كتب محمود عبد الراضي

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1292) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط (6 طن "أسماك هارنج") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الشرقية .

ونجحت الجهود في ضبط (2,45 طن "دواجن – سجق – كبده – برجر") غير صالحة للاستهلاك الآدمى لإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة سوهاج .

وتمكنت الجهود من ضبط (1 طن "مصنعات لحوم") يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لمصنعات اللحوم) بمحافظة الإسماعيلية .

وأسفرت الجهود عن ضبط (16,75 طن "مخللات") معبأة داخل براميل يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة المخللات "بدون التراخيص") بمحافظة البحيرة .

وأثمرت الجهود عن ضبط (4,3 طن "خل طعام" معبأة داخل عبوات مدون عليه علامات تجارية وهمية غير مسجلة منتج نهائى – 1,9 طن "خل خام – حامض خليك" معبأة داخل براميل مستلزمات إنتاج ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى وبدون بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية وتشكل خطراً على الصحة العامة 0200 عبوة بلاستيكية فارغة لزوم التعبئة )، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة المنوفية .

ونجحت الجهود في ضبط (2,63طن "عسل – جلوكوز – سكر حر – دقيق فاخر – مسلى" معبأة داخل أجولة وبراميل "مستلزمات إنتاج" يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى وبدون بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية وتشكل خطراً على الصحة العامة ( ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك مصنع لإنتاج الحلويات الشرقية "بدون ترخيص") بمحافظة المنوفية .

وتمكنت الجهود من ضبط (90780 عبوة وقطعة "حلوى جافة – عسل نحل" معبأة داخل عبوات مدون عليه علامات تجارية وهمية غير مسجلة منتج نهائى – 1,5 طن "شمع برافين" معبأة داخل براميل مستلزمات إنتاج ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى بدون بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية وتشكل خطراً على الصحة العامة ( ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة الإسكندرية .

ونجحت الجهود في ضبط ( 2٫5 طن "أعلاف حيوانية") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الحيوانى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية ذات الآثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية والداجنة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لتجارة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة الغربية .

وأسفرت الجهود عن ضبط (المدير المسئول عن محل بدال تموينى لصرف المقررات التموينية بمحافظة بالإسماعيلية) لتصرفه فى سلع تموينية مدعمة، قدرت بقيمة مالية (91374 جنيهاً) قام المذكور بالتصرف فيها ببيعها فى السوق السوداء مستفيداً من فارق السعر المدعم.