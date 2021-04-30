اليوم السابع
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سعر الريال السعودى يستقر اليوم الجمعة لعدم وجود تعاملات

الجمعة، 30 أبريل 2021 12:34 م
سعر الريال السعودى يستقر اليوم الجمعة لعدم وجود تعاملات ريال سعودى
كتبت : سماح حمدى

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استقر سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 30-4-2021، أمام الجنيه بالبنوك المصرية، مسجلا في البنك المركزى المصرى 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، ومسجلا فى البنك الأهلي المصري ومصر استقرارا عند 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.
 
وفى سياق متصل استقر سعر اليورو اليوم الجمعة 30-4-2021، بالبنوك المصرية، وذلك لتعطيل العمل بكافة البنوك العاملة فى مصر بمناسبة عيد تحرير سيناء وعيد القيامة المجيد وأعياد شم النسيم" أمام الجنيه المصرى، مسجلا فى البنك الأهلى استقرارا عند 18.82 جنيه للشراء، و18.99 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 18.86 جنيه للشراء، و18.98 جنيه للبيع.
 

 

وينشر "اليوم السابع"، أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.


وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

 

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.16  جنيه للشراء.

4.19  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.15  جنيه للشراء.

4.18  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.10  جنيه للشراء.

4.19  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.15  جنيه للشراء.

4.18  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.15  جنيه للشراء.

4.18  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.07  جنيه للشراء.

4.22  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى قناة السويس

4.15  جنيه للشراء.

4.19  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

4.09  جنيه للشراء.
 
4.19  جنيه للبيع.

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