"زراعة دمياط": الرى بالتنقيط أعطى إنتاجية عالية للطماطم

دمياط معتز الشربينى

أجرى المهندس سميح عبد السميع وكيل وزارة الزراعة بدمياط، اليوم الجمعة، جولة مرورية على زراعات الطماطم، والتى تم تنفيذها بالرى بالتنقيط إحدى طرق الرى الحديث.

وتأكد عبد السميع أن جميعها بحالة جيدة، مما أدى إلى الإنتاجية العالية، حيث تم تنفيذ مساحة رى حديث بالتنقيط على مستوى دمياط الزراعات المختلفة 6001 فدان بعدد مزارعين 3556 مزارعا، حيث تم تنفيذ هذه المساحات من قبل أهالينا المزارعين نتيجة التواصل معهم يوميا وتوعيتهم بأهمية ودور الرى الحديث بالإضافة إلى تقديم طلبات من أهالينا المزارعين رغبة منهم فى التحول من الرى بالغمر إلى الرى بالتنقيط وبلغت الطلبات المقدمة 135 طلبا بمساحة 726 فدانا، وهناك تزايد فى الأعداد والمساحات.

ورافق وكيل الوزارة خلال جولته، مدير المتابعة الميدانية والمكتب الفنى والشؤون الزراعية ومدير شؤون التعاون ومركز المعلومات.

ويأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتورة منال عوض محافظ دمياط بشان المرور لمتابعة الرى الحديث.