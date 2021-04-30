اليوم السابع
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روسيا تنتج أول دفعة من لقاح كورونا "كارنيفاك-كوف" للحيوانات

الجمعة، 30 أبريل 2021 02:47 م
روسيا تنتج أول دفعة من لقاح كورونا "كارنيفاك-كوف" للحيوانات لقاح كورونا للحيوانات
كتب محمد تهامى زكى

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أكدت هيئة الرقابة الزراعية فى روسيا، إن البلاد أنتجت أول دفعة فى العالم تضم 17 ألف جرعة من لقاح "كوفيد-19" للحيوانات.

 

ووفقا لموقع إذاعة "مونت كارلو" الدولية، سجلت روسيا اللقاح "كارنيفاك-كوف" فى مارس 2021 بعد أن أظهرت التجارب قدرته على إنتاج أجسام مضادة لمرض "كوفيد-19" فى الكلاب والقطط والثعالب وحيوان المنك.

 

وقالت هيئة الرقابة الزراعية الروسية، فى بيان، إن الدفعة الأولى سيتم توريدها إلى عدة مناطق روسية، مضيفة أن شركات من ألمانيا واليونان وبولندا والنمسا وقازاخستان وطاجيكستان وماليزيا وتايلاند وكوريا الجنوبية ولبنان وإيران والأرجنتين أبدت اهتمامها بشراء اللقاح.

 

وأعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها من مخاطر انتقال الفيروس بين الإنسان والحيوان، وقالت الهيئة إن اللقاح سيكون قادرا على حماية الأنواع المعرضة للخطر ومنع حدوث طفرات للفيروس.


كورونا

روسيا

لقاح كورونا للحيوانات

كورونا للحيوانات

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