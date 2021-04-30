وأوضحت الوزارة - وفقا لوكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) - أن هذا الإجراء جاء كرد على الخطوات المتخذة ضد 6 مواطنين روس ممنوعين من دخول أراضي الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن "الاتحاد الأوروبي يواصل سياسته المتمثلة في التدابير التقييدية الأحادية الجانب غير المشروعة ضد المواطنين والمنظمات الروسية. ففي مارس 2021 تعرض ستة من المواطنين الروس لقيود الاتحاد الأوروبي غير القانونية".



وأضافت الخارجية الروسية: "يصاحب كل هذا هستيريا معادية لروسيا تم توزيعها عمدا في وسائل الإعلام الغربية وغير مدعومة بأدلة.. ويتم تجاهل أو رفض جميع مقترحاتنا لحل أي قضايا إشكالية تنشأ بين روسيا والاتحاد الأوروبي في نمط الحوار المهني المباشر".



وأشارت إلى "أن مثل هذه الإجراءات التي يقوم بها الاتحاد الأوروبي لا تدع مجالاً للشك في أن هدفها الحقيقي هو تقييد تنمية بلد روسيا بأي ثمن".