اليوم السابع
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خالد صلاح
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روسيا تعتقل مؤسس أكبر دار نشر بالبلاد للاشتباه في تمويله تنظيم "داعش"

الجمعة، 30 أبريل 2021 12:00 م
روسيا تعتقل مؤسس أكبر دار نشر بالبلاد للاشتباه في تمويله تنظيم "داعش" الشرطة الروسية
أ ش أ

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اعتقلت قوات الأمن الروسية بموسكو مؤسس أكبر دار نشر إسلامية في روسيا "أمة"، أسلامبيك إجايف، للاشتباه في تمويله تنظيم "داعش" بمبلغ 34 مليون روبل (أكثر من 455 ألف دولار)، بحسب جهاز الأمن الفيدرالي .
 
وقالت الممثلة الرسمية للجنة التحقيقات الروسية، سفيتلانا بيترينكو - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الجمعة، "إن المحققين بالتعاون مع جهاز الأمن الفيدرالي ووزارة الداخلية، وفي إطار البحث الجنائي، تمكنوا من كشف تورط أسلامبيك إجايف في تمويل تنظيم "داعش".
 
وأوضحت أنه تم توجيه تهمة ارتكاب الجريمة بموجب القانون الجنائي لروسيا، مشيرة إلى أنه بناء على طلب التحقيق، تم الاحتفاظ به في انتظار مواصلة التحقيقات.
 
وكشفت التحقيقات أن إجايف منذ عام 2012، عقد "اجتماعات سرية عدة مرات مع نظرائه، مع أشخاص آخرين، وتلقى منهم أموالا كانت مخصصة لتمويل تنظيم "داعش" لاحقا، وقام بتحويل أكثر من 34 مليون روبل (أكثر من 455 ألف دولار)، إلى أشخاص مطلوبين في روسيا لارتكابهم جرائم إرهابية.
 

الشرطة الروسية

موسكو

داعش

اعتقالات

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