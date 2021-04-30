وذكر بيان للخارجية الروسية نشرته سفارتها بالقاهرة علي موقع التواصل الاجتماعي ( الفيس بوك ) أن الجانب الروسي جدد التأكيد على أهمية الإسراع بتشكيل حكومة للبلاد برئاسة رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري وأنه دعا إلى إيجاد حلول فعالة للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه المجتمع اللبناني بشكل حاد.. مشيرا إلى أن المباحثات تطرقت إلى سبل تعزيز العلاقات الروسية – اللبنانية متعددة الأوجه.