رفع درجة التأهب بمستشفيات كفر الشيخ استعدادا لشم النسيم

كفر الشيخ – محمد سليمان

صرحت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، بأنه تم رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات العامة والمركزية بمحافظة كفر الشيخ في الفترة من 29 ابريل وحتى 3 مايو القادم ،في إطار الإستعداد لأعياد شم النسيم .

وأضافت سلام، وفق بيان اليوم الجععة، أنه تم وقف جميع الإجازات خلال تلك الفترة، وتم تشكيل غرف إدارة أزمات وفرق طوارئ بالمستشفيات، كما تم إخلاء 30 % من أسرة المستشفيات في بعض التخصصات لحين انتهاء رفع درجة الإستعداد والتأكد من زيادة عدد أطباء الطوارئ والإستقبال والعناية والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، متوجه بالتهنئة بأعياد شم النسيم داعية الله عز وجل أن يحفظ مصر قيادة وشعبا .

وأضافت وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن إدارة مراقبة الأغذية شنت حملة تفتيش على 476 منشأة، وفحصت 590 عينة مواد غذائية، وتم إعدام 1121 كيلو و 49 لتر من المواد الغذائية الغير صالحة للإستهلاك، كما حررت الحملة 295 محضر لمنشآت مخالفة .

وقالت الدكتورة سوسن سلام، أن إدارة مراقبة الأغذية لا تدخر جهدا في الرقابة والتفتيش على منشآت تداول الأغذية لضمان جودة المواد الغذائية المتداولة في الأسواق وحرصا على صحة المواطن المصري .