حملة أمنية لإزالة الإشغالات من شوارع الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

شنت إدارة شرطة المرافق بالجيزة، حملة على المقاهي والكافيهات المخالفة، لإزالة الإشغالات والتعديات من الميادين والشوارع العامة، وأسفرت الحملة عن تحرير 94 مخالفة لأصحاب محلات تجارية، ومقاهي عشوائية وكافيهات، تسببوا فى تعديات وإشغالات.

كما استهدفت الحملة الكافيهات والمقاهى التى تقدم "شيشة" لزبائنها، وتم التحفظ على أعداد كبيرة من الشيشة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.

وطبقا للمادة 13 من قانون الطرق لسنة 1968، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.

3- اغتصاب جزء منها.

4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.

6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.

7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها.