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حكاية أقدم حارة بالمنيا.. عمرها 150 عاما وتشتهر بـ"سن السكاكين".. فيديو وصور

الجمعة، 30 أبريل 2021 01:47 م
حكاية أقدم حارة بالمنيا.. عمرها 150 عاما وتشتهر بـ"سن السكاكين".. فيديو وصور
المنيا – حسن عبد الغفار

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أجرى "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، من داخل أقدم حارة بمحافظة المنيا، حيث التقى أصحاب المحال أصحاب حرفة سن السكاكين وعدد من الصناعات القديمة. 

 
يبلغ عمر حارة "رحمى" المتفرع من شارع العطارين، ما يقرب من 150 عاما، وبها عدد من الصناعات القديمة التي اشتهر بها أصحاب المحلات فيها. 
 
ومن جانبه، قال مصطفى خالد، أحد العاملين بالشارع، "هذا الشارع تربى فيه أجيال وبه صنعه قديمة وهي سن السكاكين، وهي إحدى الصناعات القديمة جداً التي توارثناها عن أجدادنا".
 
وأكد إبراهيم على، الذى يعمل فى سن السكاكين، أن عمر الحارة من القرن الـ19، مشيراً إلي أنها كانت سوق خضار وتحولت بعد ذلك إلى مكان للصناعات القديمة.
 
كما أجري تلفزيون اليوم السابع، جولة في شارع العطارين، الذي يحتوى على مباني تاريخية، وبه عدد من الحرف اليدوية القديمة.
احد-العاملين-بالحارة
احد-العاملين-بالحارة

 

احدي-المحال-القديمه
احدي-المحال-القديمه

 

أقدم-حارة-بالمنيا
أقدم-حارة-بالمنيا

 

جانب-من-أقدم-حارات-المنيا
جانب-من-أقدم-حارات-المنيا

 

جانب-من-الحارة
جانب-من-الحارة

 

حارة-رحمي
حارة-رحمي

 

حرفة-سن-السكاكين
حرفة-سن-السكاكين

 

سن-السكاكين-بالحارة
سن-السكاكين-بالحارة

 

شارع-العطارين
شارع-العطارين

 

محل-المفاتيح
محل-المفاتيح

 


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