حصاد الحكومة فى أسبوع 11 قرارا و7 اجتماعات.. إنفوجراف

كتبت هند مختار

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد ‏الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 24 حتى 30 إبريل 2021، والذي تضمن الموافقة على ‏عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس ‏الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به سيادته من أنشطة‎.‎

وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل قراراً بأن يكون يوم السبت الموافق 1 من شهر ‏مايو عام 2021 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد العمال، وذلك في الوزارات والمصالح ‏الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، إلى جانب قرار بأن ‏يكون يوم الاثنين الموافق 3 من شهر مايو عام 2021 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد شم ‏النسيم، وذلك في الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وشركات قطاع الأعمال العام ‏والقطاع الخاص‎. ‎

وتضمنت القرارات أيضاً قراراً بأن يُعطل العمل يوم الأحد الموافق 2 من مايو 2021 ميلادية، في الوزارات ‏والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وذلك في سبيل ‏الحد من تكدس المواطنين كتدبير احترازي في إطار خطة الدولة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس ‏كورونا‎.‎

كما شملت القرارات كذلك الموافقة على مشروع قرار بشأن تخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة ‏للدولة بمساحة 14.9 فدان، بناحية الدير الغربي بالمحروسة بمحافظة قنا، وذلك لاستخدامها في إقامة ‏محطة وسيطة للمخلفات الصلبة، وكذلك الموافقة على مشروع قرار بشأن تخصيص قطعة أرض من ‏الأراضي المملوكة للدولة بمساحة 82.2 فدان، بمحافظة كفر الشيخ، وذلك لاستخدامها في إقامة مصنع ‏للمخلفات وأنشطة الدفن الصحي للمخلفات الصلبة‎. ‎

وتضمنت القرارات أيضاً الموافقة على مشروع قرار بشأن تخصيص بعض المساحات من الأراضي للدولة ‏منها مساحة 20 فداناً، بناحية يوسف الصديق، لصالح محافظة الفيوم، لاستخدامها في إقامة مدفن صحي، ‏ومساحة 0.84 فدان ناحية مركز إسنا، بمحافظة الأقصر، لاستخدامها في إقامة محطة وسيطة لتجميع ‏المخلفات، ومساحة 89.59 فدان، ناحية فارسكور، بمحافظة دمياط، لاستخدامها في إقامة مصنع لتحويل ‏المخلفات إلى طاقة، فضلاً عن اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية ‏المنعقدة بتاريخ 21 أبريل الجاري، بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد، وذلك ‏لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد 51 مشروعاً لوزارات: الإسكان والمرافق ‏والمجتمعات العمرانية، والنقل، والصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي‎. ‎

وأوضح التقرير كذلك اعتماد الوزراء التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء المنازعات الحكومية بوزارة العدل، ‏وذلك لعدد 28 منازعة من المنازعات التي يتم العمل على تسويتها بين الجهات الحكومية دون اللجوء إلى ‏القضاء، بالإضافة إلى الموافقة على شراء جهاز اختبار الخلايا الفوتوفلتية تحت اشعاعات مختلفة ودرجات ‏حرارة مختلفة، والمطلوب لمشروع مركز متميز للخلايا الفوتوفلتية بكلية الهندسة – جامعة أسوان‎. ‎

وأيضاً الموافقة على طلب محافظة القليوبية شراء قطعة أرض (أملاك خاصة)، وذلك بناحية قرية مرصفا ‏مركز بنها؛ بغرض إنشاء محطة وسيطة لتجميع المخلفات لخدمة مركز بنها ومراكز المدن المجاورة، إلى ‏جانب الموافقة على مشروع قرار بشأن تخصيص قطعتي أرض من المساحات المملوكة للدولة لصالح ‏محافظة البحر الأحمر؛ وذلك لاستخدامهما في أنشطة الدفن الصحي للمخلفات الصلبة‎. ‎

وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم ‏عقد اجتماع لمتابعة جهود توفير اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا، والحصول على أكبر كمية منها خلال ‏الفترة المقبلة، وذلك بحضور وزيرة الصحة والسكان، ومستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، ‏ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، ومسئولي وزارة الصحة، فضلاً عن عقد سيادته اجتماع لمتابعة ‏الموقف الخاص بالأراضي المخطط زراعتها في شمال ووسط سيناء، وذلك بحضور وزير الزراعة ‏واستصلاح الأراضي، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات ‏المسلحة، ومسئولي عدد من الجهات المعنية

وتضمنت الاجتماعات أيضاً، وفقاً لما أبرزه التقرير، عقد اجتماع لمتابعة موقف توسعة وتطوير الطريق ‏الدائري، وضرورة الإسراع في تنفيذ إزالات المباني المتعارضة مع أعمال التوسعة والتطوير، مع سرعة ‏صرف التعويضات المقررة، وذلك بحضور وزير النقل، ومحافظ القليوبية، ومحافظ الجيزة، ومحافظ القاهرة‎.‎

كما شملت اجتماعات رئيس مجلس الوزراء، وفقاً للتقرير، اجتماعاً لاستعراض التكاليف التشغيلية لمنظومة ‏المخلفات البلدية، حيث وجه سيادته ببدء التشغيل التجريبي لمنظومة جمع ونقل ونظافة الشوارع في 4 ‏محافظات، وذلك بحضور وزراء المالية، والتنمية المحلية، والبيئة، ومسئولي الوزارات المعنية، فضلاً عن ‏الاجتماع الأسبوعي عبر الفيديو كونفرانس لمناقشة واستعراض عدد من الموضوعات المهمة مثل تأمين ‏المقاصد السياحية ورفع كفاءتها وتطويرها، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتشديد على منع إقامة ‏أي احتفالات أو فعاليات جماهيرية، وغلق المولات والكافيهات والمقاهي المخالفة

كما عقد اجتماعاً لمتابعة الإجراءات الخاصة بتنفيذ مبادرة التمويل العقاري التى كلف بها الرئيس عبدالفتاح ‏السيسي، رئيس الجمهورية، حيث وجه بالتنسيق لبرنامج مؤقت لتمويل وحدات مدن الجيل الرابع التي ‏تنفذها الجهات الحكومية أو القطاع الخاص، وذلك بحضور وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ‏ونائب وزير الاسكان لمتابعة المشروعات القومية، والرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم ‏التمويل العقاري، بجانب اجتماع لبحث جهود التطوير والتنمية في مدينتي شرم الشيخ والغردقة، حيث أكد ‏أن هناك تكليفات من رئيس الجمهورية برفع كفاءة وتطوير شرم الشيخ والغردقة ليكونا واجهة حضارية ‏للمقاصد السياحية المصرية، وذلك بحضور وزراء السياحة والآثار، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق ‏والمجتمعات العمرانية، ومحافظ جنوب سيناء، ومحافظ البحر الأحمر، ومسئولي الجهات المعنية

وبشأن الأنشطة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، فقد تلقي اللقاح المضاد لفيروس ‏كورونا في إطار الحملة القومية لتطعيم المواطنين، وحث المواطنين على الإسراع بالتسجيل للحصول على ‏اللقاح، مؤكداً أن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير الكميات اللازمة من اللقاحات ‏بأنواعها، إلى جانب إلقاء سيادته كلمة أمام مجلس النواب بشأن إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، ‏حيث أكد أن تهديدات الأمن القومي تقابل بعيون يقظة لا تنام من رجال القوات المسلحة والشرطة، موضحاً ‏نجاح مصر في مقاومة كل عوامل التدهور التي عانت منها معظم اقتصاديات العالم‎.‎

كما شملت الأنشطة أيضاً، استعراض رئيس مجلس الوزراء تقرير من وزيرة الثقافة بشأن افتتاح قصر ثقافة ‏العريش بمحافظة شمال سيناء بعد إنهاء أعمال الترميم والتطوير به، حيث يعد أحد المشروعات المهمة في ‏تطوير وبناء الوعي والإدراك إلى جانب بناء شخصية الأجيال الجديدة في هذه البقعة التي تشغل مكانة ‏خاصة في قلوب المصريين، بالإضافة إلى عقد مؤتمر موسع للإعلان عن إطلاق الحكومة المصرية ‏المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، حيث أكد أن المرحلة المقبلة سيتم ‏التركيز فيها على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي في تعزيز الحماية الاجتماعية، نافياً وجود أعباء مالية ‏جديدة ، وذلك بحضور عدد كبير من الوزراء، ونواب البرلمان، وعدد من ممثلي شركاء التنمية من ‏المؤسسات الدولية‎.‎

كما شملت الأنشطة أيضاً إلقاء كلمة خلال احتفالية توقيعه على "برنامج الشراكة مع الدولة‎" PCP ‎بين ‏مصر ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع المدير العام ‏لمنظمة "اليونيدو"، وبحضور وزيرة التجارة والصناعة، وممثلي عدد من المنظمات والوكالات الدولية ‏والجهات الوطنية، حيث قال إن البرنامج يسهم في جهود التنمية الصناعية وتطوير المدن الصناعية ‏المتكاملة، وتنمية الصادرات، بجانب إرسال برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ‏بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، داعياً المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة على الرئيس بموفور الصحة ‏ودوام التوفيق والسداد، وعلى عمال مصر الأوفياء بالخير والرخا، بالإضافة إلى إرسال برقية تهنئة لقداسة ‏البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، ‏حيث أعرب عن تقديم أخلص التهاني القلبية لقداسة البابا ولجميع الأخوة الأقباط، مقرونة بأطيب التمنيات ‏بأن يعيد المولى عز وجل هذه المناسبة على قداسته بموفور الصحة والسداد، وعلى مصر بالمزيد من التقدم ‏والرقي والازدهار.

أما بشأن اللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، أظهر ‏التقرير، لقاء مع وزير العدل لمتابعة جهود تسوية النزاعات القضائية بين مختلف الجهات الحكومية، ‏وفوائدها في الوصول لحلول نهائية لمشكلات متراكمة منذ سنوات، إلى جانب لقاء مع وزيرة الصحة ‏والسكان لبحث عدد من ملفات عمل الوزارة فيما يتعلق بتوفير الرعاية الصحية للمواطنين مثل موقف تنفيذ ‏المنشآت الصحية في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وجهود الوزارة فيما يتعلق بالتدريب ورفع كفاءة ‏الأطقم الطبية‎.‎