اليوم السابع
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الجمعة، 30 أبريل 2021 05:35 ص
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حريق فى مصنع للكيماويات بولاية ميزورى الأمريكية

الجمعة، 30 أبريل 2021 04:04 ص
حريق فى مصنع للكيماويات بولاية ميزورى الأمريكية حريق فى مصنع للكيماويات بولاية ميزورى
كتب وكالات

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أفادت وسائل إعلام أمريكية، بوقوع حريق فى مصنع للكيماويات بولاية ميزورى الأمريكية، أسفر عن وقوع انفجارات، وأشارت قناة Fox 2 ، إلى أن الحريق نشب فى مصنع "مانور كيميكال" بالقرب من مدينة أفتون فى مقاطعة سانت لويس.

وبحسب "روسيا اليوم"، أكدت السلطات المحلية السيطرة على الحريق الذى أسفر عن إصابة أحد رجال الإطفاء بجروح. وقامت السلطات بإجلاء السكان الذين يعيشون فى محيط الموقع ضمن دائرة يبلغ نصف قطرها نصف ميل.

وشهد السكان عن بعد أميال من مكان الحادث أعمدة من الدخان فوق مبنى المصنع، وسمعوا دوى انفجارات.

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جانب من الحادث

 


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