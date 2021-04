أفادت وسائل إعلام أمريكية، بوقوع حريق فى مصنع للكيماويات بولاية ميزورى الأمريكية، أسفر عن وقوع انفجارات، وأشارت قناة Fox 2 ، إلى أن الحريق نشب فى مصنع "مانور كيميكال" بالقرب من مدينة أفتون فى مقاطعة سانت لويس.

وبحسب "روسيا اليوم"، أكدت السلطات المحلية السيطرة على الحريق الذى أسفر عن إصابة أحد رجال الإطفاء بجروح. وقامت السلطات بإجلاء السكان الذين يعيشون فى محيط الموقع ضمن دائرة يبلغ نصف قطرها نصف ميل.

GOOD SIGN: First time we have seen fire crews leaving the scene. pic.twitter.com/SDvxjR0lyn