جو بايدن يهدى زهرة من حديقة البيت الأبيض لزوجته فى لقطة رومانسية.. صور وفيديو

كتبت مريم بدر الدين

احتفل الرئيس جو بايدن وزوجته السيدة الأولى الدكتورة جيل بايدن بمرور 100 يوم على تنصيب بايدن رئيسا على الولايات المتحدة الأمريكية برحلة إلى تجمع حاشد فى جورجيا، وجذب بايدن، اهتمام وسائل الإعلام والمتابعين بلقطة رومانسية تجاه زوجته، جيل بايدن، حيث قطف لها زهرة من فناء البيت الأبيض قبل استقلال مروحيتهما.

جو بايدن



جو وجيل بايدن



جو وجيل بايدن

ووثق مقطع فيديو لمغادرة جو وجيل بايدن البيت الأبيض لحظة انحناء الرئيس خلال توجههما إلى المروحية رقم واحد ليقطف زهرة هندباء ويقدمها لزوجته التي قبلت هذه الهدية، وأظهرت لقطات الفيديو كيف أخذت السيدة الأولى الزهرة معها، وبعد ذلك، صعد بايدن وزوجته السلم على متن المروحية، وفقا لموقع "people".

يأتى هذا فيما ألقى الرئيس الأمريكي جو بايدن، كلمة أمام جلسة مشتركة للكونجرس، فى حضور نائبة الرئيس كامالا هاريس، ورئيسة مجلس النواب نانسى بيلوسى، وبسبب قيود كورونا، لم يكن هناك سوى عدد محدود من المشرعين فى الغرفة، وكانت أيضًا المرة الأولى فى التاريخ التى جلست فيها امرأتان خلف الرئيس فى خطاب مشترك، نائبة الرئيس كامالا هاريس، ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسى.

وركز خطاب بايدن على إنجازات الإدارة الأمريكية حتى الآن، وكشف النقاب عن المكونات الرئيسية لدفعه التشريعي القادم، وأعلن أن "أمريكا تتحرك مرة أخرى".

واستهل بايدن خطابه بالقول: أديت القسم، ورفعت يدى على إنجيل عائلتنا، وورثت أمة فى أزمة، أسوأ جائحة منذ قرن، أسوأ أزمة اقتصادية منذ الكساد الكبير، وأسوأ هجوم على ديمقراطيتنا منذ الحرب الأهلية. والآن، وبعد 100 يوم فقط، أستطيع أن أبلغ الأمة بأن أمريكا تتحرك مجددا، وتحول الخطر إلى إمكانية والأزمة على فرصة والانتكاسة إلى قوة.

من جانبها، قالت صحيفة نيويورك تايمز أن بايدن وضع أجندة طموحة لإعادة كتابة العقد الاجتماعى الأمريكى من خلال توسيع الإجازات العائلية بشكل كبير ورعاية الأطفال والرعاة الصحية والتعليم قبل المدرسى والجامعى لملايين الناس، يتم تمويله من زيادة الضرائب على الأكثر ثراء.