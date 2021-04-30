جنازة عسكرية للأمير محمد بن طلال.. عاهل الأردن وولى العهد على رأس المشيعين

كتب محمد تهامى زكى

أصدرت رئاسة التشريفات الملكية الأردنية، صباح اليوم، الجمعة، بياناً حول مراسم تشييع جثمان الأمير محمد بن طلال، الممثل الشخصى للملك عبد الله الثانى، الذى وافته المنية، أمس الخميس.

أوضح البيان، أن موكب تشييع جثمان الأمير الراحل سوف يتحرك من قصره إلى مسجد قيادة الحرس الملكى الخاص الساعة 11:55 صباحاً فى موكب خاص، وسوف يشارك الملك عبد الله الثانى ابن الحسين، عاهل الأردن، والأمير الحسين بن عبد الله الثانى، ولى العهد، بمراسم التشييع.





وأشار إلى أنه حفاظا على سلامة الجميع، والتزاما بتعليمات وإجراءات السلامة العامة المتبعة فى التعامل مع وباء كورونا، تم تبليغ عدد محدود من المشيّعين من أفراد العائلة المالكة والسادة الأشراف، من قبل رئاسة التشريفات الملكية للتواجد فى مسجد قيادة الحرس الملكى الخاص الساعة 12:10 ظهراً، وهم :

1- الأمير الحسن بن طلال.

2- الأمير فيصل بن الحسين.

3- الأمير على بن الحسين.

4- الأمير حمزة بن الحسين.

5- الأمير هاشم بن الحسين.

6- الأمير طلال بن محمد.

7- الأمير غازى بن محمد.

8- الأمير راشد بن الحسن.

9- الأمير عمر بن فيصل بن الحسين.

10- الأمير حسين بن طلال بن محمد.

11- الأمير محمد بن طلال بن محمد.

12- الأمير على بن نايف.

13- الأمير "محمد عباس" بن على بن نايف.

14- الأمير عاصم بن نايف.

15- الأمير نايف بن عاصم بن نايف.

16- الأمير رعد بن زيد.

17- الأمير مرعد بن رعد بن زيد.

18- سيادة الشريف شاكر بن زيد بن شاكر.

19- سيادة الشريف غازى بن شاكر بن زيد.

20- سيادة الشريف جميل بن ناصر بن جميل.

21- سيادة الشريف حسين بن ناصر بن جميل.

22- سيادة الشريف ناصر بن ناصر بن جميل.

23- سيادة الشريف فواز بن زبن بن عبد الله.

24- سيادة الشريف زيد بن فواز بن زبن بن عبد الله.

ومن المقرر أن يصل الموكب الخاص المرافق للجثمان الطاهر إلى المسجد الساعة 12:30 ظهراً، ثم إقامة صلاة الجمعة وصلاة الجنازة فى مسجد قيادة الحرس الملكى الخاص، بعدها ينقل الجثمان سيراَ على الأقدام من مسجد قيادة الحرس الملكى الخاص إلى الأضرحة الملكية، بعد أن يسجى الجثمان على عربة مدفع، تقوم موسيقات القوات المسلحة بعزف سلام الجنازة، بينما يقوم حرس الشرف بصفّيه، بأداء التحية العسكرية للجنازة، ويراعى فى ذلك تعليمات السلامة العامة المتبعة.

وتابع بيان التشريفات الملكية، إلى أنه عند الوصول إلى الأضرحة الملكية، يتم إجراء مراسم مواراة الجثمان الثرى، مؤكدا أنه التزاما بتعليمات وإجراءات السلامة العامة، تلغى مراسم المصافحة لتقبّل التعازى.