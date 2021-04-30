اليوم السابع
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ثبات سعر اليورو اليوم الجمعة 30-4-2021 فى مصر

الجمعة، 30 أبريل 2021 11:18 ص
ثبات سعر اليورو اليوم الجمعة 30-4-2021 فى مصر اليورو
كتبت : سماح حمدى

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استقر سعر اليورو اليوم الجمعة 30-4-2021، بالبنوك المصرية، وذلك لتعطيل العمل بكافة البنوك العاملة فى مصر بمناسبة عيد تحرير سيناء وعيد القيامة المجيد وأعياد شم النسيم" أمام الجنيه المصرى، مسجلاً فى البنك الأهلى 18.82 جنيه للشراء، و18.99 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 18.86 جنيه للشراء، و18.98 جنيه للبيع.
 
وفى سياق متصل استقرت أسعار العملات اليوم، أمام الجنيه المصرى، كما كانت أسعار أمس، حيث سجل سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه استقرارا ليسجل 49.03 جنيه للشراء، و52.16 جنيه للبيع، كما استقر سعر اليورو عند 18.82 جنيه للشراء، 18.99 جنيه للبيع.
 

وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

18.86 جنيه للشراء.
 
18.98 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.82 جنيه للشراء.
 
18.99 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

18.82 جنيه للشراء.
 
18.99 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

18.84 جنيه للشراء.
 
19.05 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.82 جنيه للشراء.
 
18.99 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.85 جنيه للشراء.
 
19.02 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.80 جنيه للشراء.
 
19.00 جنيه للبيع.

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