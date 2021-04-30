اليوم السابع
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الجمعة، 30 أبريل 2021 07:25 م
خالد صلاح
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"تموين الغربية": توريد 31282 طن قمح للشون والصوامع حتى الآن

الجمعة، 30 أبريل 2021 06:00 م
"تموين الغربية": توريد 31282 طن قمح للشون والصوامع حتى الآن توريد قمح -أرشيفية
الغربية- فريق المحافظات

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أعلن المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، فى بيان له، أن إجمالى ما تم توريده من القمح منذ بداية موسم الحصاد 31282.011 طن حتى الآن للشون والصوامع والهناجر بنطاق المحافظة، بعد أن تم توريد 4623.648 طن قمح بنهاية اليوم.

 
وأوضح أن شون البنك الزراعى، استقبلت حتى الآن 5027.289 طن قمح، وتوريد 12956.297طن لصوامع شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، وتوريد 13298.425 لصوامع الشركة المصرية القابضة للصناعات الغذائية.
 
وأشار إلى أن هناك لجانا من المديرية متواجدة فى الصوامع والشون والهناجر لفحص القمح الوارد، وتحديد درجة النظافة والشوائب، والاستلام على أن يتم صرف مستحقات المزارعين أولا بأول.

محافظة الغربية

تموين الغربية

توريد القمح

موسم حصاد القمح

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