"تموين الغربية" تضبط 7 أطنان فسيخ ورنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمى

الغربية فريق المحافظات

تمكنت حملة مكبرة لمديرية الطب البيطرى بمحافظة الغربية برئاسة الدكتور حاتم أنور مدير المديرية من ضبط 7 أطنان أسماك رنجة وفسيخ فاسدة ومنتهية الصلاحية داخل عدد من المصانع، قبل بيعهم للجمهور.

وكان مدير مديرية الطب البيطرى قد وجه بتكثيف الحملات التفتيشية على محلات ومصانع بيع الرنجة والفسيخ قبل أعياد الربيع وشم النسيم لمشاركة الأخوة المسيحيين بأعيادهم.

وقامت لجنة برئاسة مدير المديرية يرافقه العميد محمد الميداني رئيس قسم شرطة البيئة والمسطحات ومشاركة أطباء المجازر والتفتيش علي اللحوم بالمديرية وأطباء الإدارة البيطرية بكفر الزيات للمرور علي بعض مصانع الأسماك المدخنة (الرنجة) بنطاق مركزى طنطا وكفر الزيات.

وأسفرت الحملات عن تحرير 3 محاضر للمخالفين وإجمالي المضبوطات طن أسماك رنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمى، ونصف طن أسماك فسيخ غير صالحة للاستهلاك الآدمى، و5380 كيلو من أسماك الهارنج المستخدمة لإنتاج الأسماك المدخنة غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتم التحفظ علي المضبوطات وتحريزها واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة والتحفظ عليها لحين صدور قرار النيابة المختصة في ذلك.