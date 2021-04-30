تعرف على خريطة السائحين الأجانب فى مصر حتى 2020

كتب: مدحت عادل

يبقى القطاع السياحي أحد أهم مصادر العملات الأجنبية في مصر منذ سنوات طويلة، واستطاع القطاع أن يحقق عائدات في فترات مختلفة، وتظهر بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور أعداد السائحين الأجانب في مصر منذ عام 2016 وحتى عام 2020.

وتشير بيانات جهاز الإحصاء إلى أن الأوروبيون استحوذوا على العدد النسبة الأكبر السائحين الأجانب منذ عام 2016 وحتى عام 2020، حيث بلغ عددهم 2 مليون و586 ألف سائح، ثم 4 ملايين و672 ألف سائح، و6 ملايين و948 ألف سائح و8 ملايين و381 ألف سائح، ومليوني و306 ألف سائح بأعوام 2016، 2017، 2018، 2019، 2020 على التوالي.

وجاء السائحين العرب في المركز الثاني بواقع مليون و962 ألف سائح، و2 مليون و467 ألف سائح و3 ملايين و39 ألف سائح، و3 ملايين و168 ألف سائح، و924 ألف سائح، في أعوام 2016، 2017، 2018، 2019، 2020 على التوالي

وجاء السائحون الأمريكيون في المركز الثالث بواقع، 279 ألف سائح، و358 ألف سائح، و456 ألف سائح، و548 ألف سائح، و173 ألف سائح، في أعوام 2016، 2017، 2018، 2019، 2020، على التوالي.

ويشهد قطاع السياحة والآثار مشروعات ضخمة من أجل تعزيز إيرادات القطاع في الفترة المقبلة، ومن المنتظر أن يؤدي الافتتاح المرتقب للمتحف المصري الكبير إلى إنعاش السياحة في الفترة المقبلة.