تعرف على ترتيب أكثر 10 شركات تداولاً بالبورصة المصرية خلال الأسبوع المنتهى

كتب هانى الحوتى

تصدر سهم " البنك التجاري الدولي (مصر)"، قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول فى سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية ، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بحجم تداول بلغ 5.4 مليون ورقة، وبقيمة تداول 317.5 مليون جنيه، يليه سهم "الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة" بحجم تداول بلغ 5.8 مليون ورقة، وقيمة تداول 293.04 مليون جنيه.

وجاء فى المركز الثالث، "سبيد ميديكال" بحجم تداول بلغ 63 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 156.7 مليون جنيه، ثم " دايس للملابس الجاهزة"، بحجم تداول 85.6 مليون ورقة، وبقيمة تداول 119.8 مليون جنيه، ثم "المجموعة المصرية العقارية" بحجم تداول 4.6 مليون ورقة، وقيمة تداول 108.5 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعى.

وفى المركز السادس، "الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول"، بحجم تداول بلغ 120.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 85.1 مليون جنيه، ثم "أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية" بحجم تداول 159.6 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 81.1 مليون جنيه، ثم "مجموعة بورتو القابضة" بحجم تداول 101.6 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 78.7 مليون جنيه، وفي المركز التاسع "ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية"، بحجم تداول 8.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 73.7 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "النساجون الشرقيون للسجاد"، بحجم تداول بلغ 9.9 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 68.6 مليون جنيه.

تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 10475.26 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، فيما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.35% ليغلق عند مستوى 2058.98 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعوداً بنحو 1.09% مغلقًا عند مستوى 2974.07 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعًا بنحو 1.46% مغلقًا عند مستوى 12704.50 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 4.77% ليغلق عند مستوى 1269.50 نقطة.

وهبط رأس المال السوقي للبورصة المصرية، بنحو 3.7 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 650.7 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.6%، وتراجع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 343.6 مليار جنيه إلى 338.8 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 1.4%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 106.9 مليار جنيه إلى 107.9 مليار جنيه بنسبة نمو 0.9%.