اليوم السابع
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تحريات المباحث تكشف: خلافات أسرية وراء مقتل سيدة على يد زوجها بالهرم

الجمعة، 30 أبريل 2021 01:39 م
تحريات المباحث تكشف: خلافات أسرية وراء مقتل سيدة على يد زوجها بالهرم مديرية أمن الجيزة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، في حادث العثور على جثة ربة منزل داخل مسكنها بمنطقة الهرم، إلى وجود شبهة جنائية، وأن التحريات أشارت إلى تورط الزوج فى ارتكاب الجريمة، بسبب خلافات زوجية.

 

وبمواجهة الزوج، أنكر ارتكابه الجريمة، وذكر أن الضحية تعاني من حالة الصرع المرضية، وأنها سقطت على لوح زجاجي بمطبخ الشقة، وأصيبت مما أسفر عن مصرعها، وتم ضبط الزوج، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتولت النيابة التحقيق.

 

تلقى العقيد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، بلاغا يفيد العثور على جثة ربة منزل، داخل مسكنها، وعلى الفور تم إخطار رجال المباحث، وتم الانتقال إلى مكان الحادث، والعثور على جثة المجني عليها مصابة بجسدها.

 

وبسؤال زوجها، أكد أنها تعاني من الصرع، وأنها سقطت على لوح زجاجي مما أسفر عن إصابتها ومصرعها، إلا أن التحريات الأولية التي أجراها العقيد محمد الصغير مفتش المباحث الجنائية، والمقدم أحمد عصام، رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، أشارت إلى تورطه في ارتكاب الجريمة، فتم التحفظ عليه، وجاري استكمال التحقيقات والتحريات، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.


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