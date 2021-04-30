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بشرة خير.. توقعات بزيادة الحركة السياحية 2022/2021 لتتجاوز 5 ملايين زائر

الجمعة، 30 أبريل 2021 05:00 ص
بشرة خير.. توقعات بزيادة الحركة السياحية 2022/2021 لتتجاوز 5 ملايين زائر السياح في معبد الكرنك - أرشيفية
كتبت : نورا فخرى

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توقعات بتنامى الحركة السياحية الوافدة بنسبة 55% ليتجاوز 5 ملايين زائر، هكذا أكدت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، خلال إلقاء بيانها أمام مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، حول مشروع خطة التنمية للعام المالى 2021 /2022 والملامح الاساسية لوثيقة الخطة فى عامها الرابع والأخير من الخطة متوسطة المدى للتتمية المستدامة (2018/2019 - 2020/2021)، فى بشرى جديدة

وكانت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قد أشارت فى كلمتها للإجراءات التى اتخذتها الحكومة لدعم القطاع السياحى، لاسيما وأنه من أَكْثَرُ القطاعات تأثّرًا بِجَائِحَة فَيْرُوس كورونا، لافتة إلى إسراع الدَّوْلَة بِتَأْكِيد اسْتِمْرَار الـمُبادرات الحاليّة لدعم الْقِطَاع لِفَتْرَة قادِمَة تُغطى عَام 21/2022 بِصِفَةٍ خَاصَّةٍ مُبادرات البَنْك الـمركزى لتطوير وَإِحْلَال وَتَجْدِيد الـمُنشآت السياحيّة، ومُبادرة ضَمَان الِائْتِمَان، فضلًا عَن التخفيضات السعريّة عَلَى تَذَاكَر دُخُول الـمتاحف والـمَواقِع الأثريّة التى أقرّتها وَزَارَة السِياحَة والآثار.  

وفى هذا الصدد، نستعرض تفصيلا ما تضمنه بيان وزيرة التخطيط لتشجيع نمو قطاع السياحة فى العام المالى الجديد 2021/ 2022

:

1- تَقْدِيرَات الخِطّة تفيد توقّع تَنَامِى الْحَرَكَة السياحيّة الوافدة بِنِسْبَة 55٪ ليتجاوز الْعَدَد 5 ملايين زَائِر.

2-  تكثيف جُهود تَنْشِيط السِّيَاحَة الدَّاخِلِيَّة مِنْ خِلَالِ مُبادرات تشجيعيّة، مِثْل مُبادرة "شَتّى فِى مصر". 

3- خِطّة التَّنْمِيَة السياحية تستهدف زِيَادَة الـمُنشآت الفندقيّة صَدِيقِة البِيئَة بِنَحْو 15 فُندُقًا فِى إِطَارِ تَحْفِيز السِّيَاحَة الْخَضْرَاء.

4- من المستهدف اسْتِكْمَال أَعْمَال الـمرحلة الثَّالِثَةِ مِنْ مَشْرُوع الـمُتحَف الـمصرى الْكَبِير

5- تستهدف الخطة مشروعات تَطوير وَتَحْسِين الْأَمَاكِن السياحية بكلٍ مِن جَنُوب سَيْنَاء والأقصر ومطروح وَالْبَحْر الْأَحْمَر.

 

 


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