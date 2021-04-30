اليوم السابع
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إغلاق الحديقة الدولية وشارع مصر خلال أعياد شم النسيم لمواجهة كورونا بالمنيا

الجمعة، 30 أبريل 2021 03:26 م
إغلاق الحديقة الدولية وشارع مصر خلال أعياد شم النسيم لمواجهة كورونا بالمنيا حديقة - أرشيفية
المنيا-حسن عبد الغفار

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وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا باغلاق الحديقة الدوليه بمنطقة شرق النيل بابوفليو، وشارع مصر بكورنيش النيل وجميع المتنزهات بجميع المراكز خلال أعياد شم النسيم، وذلك وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء، للحد من التجمعات وتكدس المواطنين ومنعًا لانتشار فيروس كورونا.
 
كما وجه المحافظ باستمرار قرار إغلاق كورنيش النيل ، مع تشديد عمليات المتابعة الميدانية من قبل الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية خلال أعياد شم النسيم، لمجابهة اانتشار فيروس كورونا وحفاظاً على صحة المواطنين وسلامتهم.
 
وأكد محافظ المنيا على رفع درجة الاستعداد القصوى خلال هذه الفترة والالتزام التام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والتعامل بحسم مع أية مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بتلك الإجراءات.
 

 


المنيا

شارع مصر

الحديقة الدولية

فيروس كورونا

اخبار المنيا

محافظة المنيا

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