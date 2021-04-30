إغلاق الحديقة الدولية وشارع مصر خلال أعياد شم النسيم لمواجهة كورونا بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا باغلاق الحديقة الدوليه بمنطقة شرق النيل بابوفليو، وشارع مصر بكورنيش النيل وجميع المتنزهات بجميع المراكز خلال أعياد شم النسيم، وذلك وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء، للحد من التجمعات وتكدس المواطنين ومنعًا لانتشار فيروس كورونا.
كما وجه المحافظ باستمرار قرار إغلاق كورنيش النيل ، مع تشديد عمليات المتابعة الميدانية من قبل الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية خلال أعياد شم النسيم، لمجابهة اانتشار فيروس كورونا وحفاظاً على صحة المواطنين وسلامتهم.
وأكد محافظ المنيا على رفع درجة الاستعداد القصوى خلال هذه الفترة والالتزام التام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والتعامل بحسم مع أية مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بتلك الإجراءات.
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