إغلاق الحديقة الدولية وشارع مصر خلال أعياد شم النسيم لمواجهة كورونا بالمنيا

كما وجه المحافظ باستمرار قرار إغلاق كورنيش النيل ، مع تشديد عمليات المتابعة الميدانية من قبل الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية خلال أعياد شم النسيم، لمجابهة اانتشار فيروس كورونا وحفاظاً على صحة المواطنين وسلامتهم.

وأكد محافظ المنيا على رفع درجة الاستعداد القصوى خلال هذه الفترة والالتزام التام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والتعامل بحسم مع أية مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بتلك الإجراءات.