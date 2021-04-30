اندلاع حريق فى كنيسة مارمينا بالعمرانية والحماية المدنية تحاول السيطرة

اندلع منذ قليل حريق داخل كنيسة مارمينا بالعمرانية، وانتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان لمحاولة السيطرة على الحريق.
تلقت غرفة عمليات نجدة الجيزة، بلاغا من الأهالى باندلاع حريق داخل كنسية فى منطقة العمرانية، وعلى الفور انتقلت 4 سيارات إطفاء إلى المكان لمنع امتداده للمجاورات والسيطرة عليه.
ومن جانبها، وجهت مستشفى أهل مصر نداءً عاجلًا، قالت فيه: "الـ6 ساعات الأولى فارقة فى إنقاذ حياة ومصابي الحروق، برجاء فى حالة معرفة أي مصابين، الإتصال سريعاً على رقم 16863 للتواصل مع الفريق الطبي الخاص بمؤسسة أهل مصر للتنمية أو الإسعاف على رقم 123".
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