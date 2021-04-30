اندلاع حريق فى كنيسة مارمينا بالعمرانية والحماية المدنية تحاول السيطرة

كتب عبد الرحمن سيد - تصوير ماهر اسكندر

اندلع منذ قليل حريق داخل كنيسة مارمينا بالعمرانية، وانتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان لمحاولة السيطرة على الحريق.

تلقت غرفة عمليات نجدة الجيزة، بلاغا من الأهالى باندلاع حريق داخل كنسية فى منطقة العمرانية، وعلى الفور انتقلت 4 سيارات إطفاء إلى المكان لمنع امتداده للمجاورات والسيطرة عليه.