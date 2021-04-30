الولايات المتحدة تحظر السفر من الهند بدءا من الثلاثاء المقبل

كتبت: نهال أبو السعود

ستحظر إدارة بايدن، معظم السفر من الهند اعتبارًا من يوم الثلاثاء وسط زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين بساكي يوم الجمعة "بناء على نصيحة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، ستقيد الإدارة السفر من الهند على الفور".

وأضافت: "سيتم تنفيذ السياسة في ضوء عدد حالات كورونا المرتفع بشكل غير عادي والمتغيرات المتعددة المنتشرة في الهند"، وأضافت: "ستدخل السياسة حيز التنفيذ يوم الثلاثاء، 4 مايو.

تأتي هذه الخطوة على رأس قيود السفر الدولية المعمول بها بالفعل والتي تتطلب من الأشخاص الحصول على نتيجة اختبار سلبية قبل القدوم إلى الولايات المتحدة. ليس من المتوقع أن تنطبق هذه الخطوة على مواطني الولايات المتحدة.

تفاقم تفشي فيروس كورونا في الهند بشكل كبير خلال الأسابيع الماضية، ارتفع عدد الحالات الجديدة في البلاد إلى أكثر من 380 ألف حالة في يوم واحد، وفقًا لأرقام من عالمنا في البيانات.

بدأت مساعدات من الولايات المتحدة في الوصول إلى الدولة الواقعة في جنوب آسيا يوم الخميس ، بما في ذلك إمدادات الأكسجين والمواد الخام لصنع 20 مليون جرعة من اللقاح.

قالت إدارة بايدن أيضًا إنها سترسل جرعات لقاح أيضا إلى البلاد، لكن الحركة لن تكون فورية لأن الجرعات النهائية تحتاج إلى اجتياز فحوصات سلامة إدارة الغذاء والدواء أولاً.

وقالت بساكي في وقت سابق من هذا الأسبوع إن الإدارة الامريكية تدرس أفضل السبل للمساعدة في توفير اللقاحات لبقية العالم.