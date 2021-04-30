وأشارت الهيئة في بيان - أوردته قناة "إن دي تي في" الهندية اليوم /الجمعة/ - إلى أن السلطات المختصة قد تسمح بتسيير الرحلات الجوية الدولية المقررة، على مسارات محددة استنادًا على كل حالة على حدة .



وأضافت أن القيد لن يُطبق على جميع عمليات الشحن الدولية والرحلات الجوية الموافق عليها بصفة خاصة الهيئة المنظمة للطيران.



وكانت خدمات نقل الركاب الدولية المقررة قد تم تعليقها بالهند منذ الـ 23 من شهر مارس العام الماضي؛ بسبب جائحة فيروس كورونا.



غير أن الرحلات الجوية الدولية الخاصة كانت تعمل في إطار ما يُعرف بـ "مهمة فاندي بهارات" منذ مايو الماضي - وهي عمليات إجلاء قامت بها الحكومة الهندية لمن يرغبون في العودة لبلادهم أو لإعادة الهنود لوطنهم.



وكانت الهند قد أعلنت في وقت سابق اليوم تسجيل 386 ألفا و452 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 18 مليونا و762 ألفا و976 شخصا.



كما سجلت البلاد أيضا خلال نفس الفترة 3498 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 208 آلاف و330 شخصا.