اليوم السابع
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النيابة تطلب التحريات والتقرير الجنائى حول حريق كنيسة بمنطقة العمرانية

الجمعة، 30 أبريل 2021 11:48 م
النيابة تطلب التحريات والتقرير الجنائى حول حريق كنيسة بمنطقة العمرانية حريق كنيسة العمرانية
كتب أحمد الجعفرى

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طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة، تحريات الأجهزة الأمنية حول حريق اندلع داخل كنيسة بمنطقة العمرانية للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة. وانتدبت النيابة رجال المعمل الجنائي لرفع الأدلة من موقع الحريق، وطلبت تقرير وافً عن أسباب اندلاع النيران، وتقرير بحجم الخسائر.
 
 
واستدعت النيابة المسؤلين والعاملين بالكنيسة لسماع أقوالهم حول الواقعة، وبيان ظروف وملابسات الواقعة.
 
تمكن رجال الحماية المدنية، من السيطرة على اندلع فى مبنى الخدمات وكنيسة مارمينا بالعمرانية، بعدما انتقلت سيارات الاطفاء إلى المكان وتمت السيطرة على الحريق.
 
تلقت غرفة عمليات نجدة الجيزة، بلاغا من الأهالى باندلاع حريق داخل كنسية فى منطقة العمرانية، وعلى الفور انتقلت 8 سيارات إطفاء إلى المكان، وتم منع امتداده للمجاورات والسيطرة عليه، حاليا إجراء عمليات التبريد بالمبنى تحسبا باندلاع النيران مرة آخرى. 
 
 
 

كنيسة العمرانية

حريق كنيسة العمرانية

كنيسية مارمينا

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