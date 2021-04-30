النيابة العامة تتسلم التقرير الطبى لطالبين غرقا فى ترعة بمنشأة القناطر

كتب أحمد الجعفرى

تسلمت النيابة العامة بشمال الجيزة التقرير الطبى الخاص بجثة طالبين تعرضا للغرق خلال السباحة بترعة الرياح البحيري، بمنشأة القناطر في الجيزة، وتبين من خلاله أن الوفاة حدثت نتيجة إسفكسيا الغرق، ولا شبهة جنائية حول الواقعة.

وصرحت النيابة العامة بدفن جثة الطالبين، وأمرت بتسليم جثمانهما لذويهما، لإنهاء إجراءات الدفن، تلقى المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة، بلاغا يفيد غرق شخصين بالرياح البحيري، انتقل رجال المباحث بإشراف العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع أكتوبر، إلى محل الواقعة.

وتم التوصل لهوية الضحيتين، وتبين أن أحدهما يبلغ من العمر 17 سنة طالب، والثاني 16 سنة طالب، لقيا مصرعهما غرقا خلال السباحة، وتمكن عدد من الأشخاص من انتشالهما. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث، وتولت النيابة المختصة التحقيق.