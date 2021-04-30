المستشفيات التعليمية تصدر قرارا لتنظيم ممارسة التغذية الإكلينيكية داخل المستشفيات

كتب وليد عبد السلام

أصدرت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، قرارا لتنظيم ممارسة التغذية الاكلينيكية داخل المستشفيات والمعاهد التعليمية ضمانا لجودة الخدمة الطبية المقدمة داخل وحداتها.



وتناول القرار رقم (182) لسنة 2021 تحديد من هم مقدمى خدمة التغذية الاكلينيكية من الفريق الطبي و تحديد ادوار كل منهم في جميع مراحل تقديم الخدمة و تنظيم العمل داخل الأقسام الداخلية والعيادات الخارجية بحيث يضمن عدم وجود أى لبس أو تداخل في الأدوار فيما يخص ممارسة التغذية االكلينيكية وذلك لحوكمة الخدمة بما يحمى متلقى الخدمة



وقالت هيئة المستشفيات التعليمية في بيان مساء اليوم: المبادرة من الدكتور محمد فوزي السوده رئيس الهيئة العامة للمعاهد والمستشفيات التعليميه حيث أصدر هذا القرار تاكيدا على أهمية التغذية الإكلينيكية داخل المستشفيات وأهمية وجود قواعد وقوانين منظمة لها حيث أنه بسبب غيابها حدث تداخل فى أدوار أعضاء الفريق الطبي من أطباء وصيادلة واأصائي تغذية وتمريض مما قد يؤثر في جودة الخدمة الطبية المقدمة للمريض المصرى.







