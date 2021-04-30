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"المالية": 4 شركات محلية تقدم خدماتها بمبادرة إحلال السيارات

الجمعة، 30 أبريل 2021 08:53 م
"المالية": 4 شركات محلية تقدم خدماتها بمبادرة إحلال السيارات وزارة المالية
كتب محمد شرقاوى

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قال أحمد عبد الرازق المتحدث الرسمى باسم مبادرة إحلال السيارات بوزارة المالية، إن 4 شركات محلية تقدم خدماتها بمبادرة إحلال السيارات، مضيفا أن شهر أبريل شهد طفرة، وجرى تسليم 340 سيارة وتجاوزنا المستهدف أكثر من 50%، ونستهدف أكثر لتسليم السيارات فى شهر مايو المقبل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت عبر برنامجها اليوم المذاع على قناة إكسترا نيوز: "7 ماركات متداولة فى السوق المحلية وتصنع فى مصر، لافتا إلى أن أسعار السيارات التاكسى تبدأ من 129 ألف جنيه حتى 249 ألفا، والملاكى تبدأ من 198 ألف جنيه، حتى 279 ألفا، والتقسيط على 7 سنوات أو 10 سنوات".

وكان المتحدث الرسمي باسم مبادرة إحلال السيارات، قال إن المبادرة اختيارية، دون إجبار على المشاركة بها، وشروطها أن يكون مقدم الطلب مصري الجنسية وألا يقل سنه عن 21 عامًا، ولا يزيد على 65 عامًا في حالة طلب التقسيط فقط، ومن شروط المبادرة أن تكون رخصة السيارة سارية وباسم مقدم الطلب وتتبع إحدي محافظات المرحلة الأولي للمبادرة، وهي: القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والسويس وبورسعيد والبحر الأحمر، وبالنسبة لسيارات الملاكي يجب أن تكون الرخصة باسم مقدم الطلب في آخر عامين من تاريخ إطلاق المبادرة في 7 يناير 2021.


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