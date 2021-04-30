القبض على المتهمين بقتل طفل بالشرقية لمطالبته بمستحقات مالية

نجحت اجهزة الامن في القبض على المتهمبن بقتل طفل بالشرقية، بعد تداول أحد الحسابات الشخصية بأحد مواقع التواصل الإجتماعى تعرض "طفل" للقتل على يد شخصين "محددين" بإستخدام الأسلحة البيضاء داخل المجزر التابع لهم بمنطقة ( ميت سهيل - بمنيا القمح - بالشرقية ) عقب مطالبته لهم بمستحقاته لعمله معهم .
بالفحص تبين أنه قد تبلغ للأجهزة الأمنية بالشرقية من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثة ( عامل بمعلف ماشية – سن 15 - مقيم ببلبيس بالشرقية ) مصاب بجروح متفرقة بالجسم وآثار حروق بالبطن ، وبسؤال كلاً من ( عمه - زوج عمته) إتهما ثلاثة أشخاص (طالب ، والده " تاجر ماشية " ، عامل بمعلف ملك تاجر الماشية) بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته التى أودت بحياته ، لخلافات العمل بين "المجنى عليه" والعامل بالمعلف.
بإستهدافهم أمكن ضبط ( الأول ، الثالث ) وهم ( الطالب ، والعامل بمعلف الماشية ) وبمواجهتهما أقر العامل بتعديه على المجنى عليه وإحداث إصابته بحروق لخلافات سابقة بينهما وأيد الأول ذلك.
تم إستهداف المتهم الهارب ( تاجر الماشية ) بالعديد من المأموريات بمحل إقامته وأماكن تردده وتبين عدم تواجده وجارى تكثيف الجهود لضبطه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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