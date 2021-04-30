القبض على المتهمين بقتل طفل بالشرقية لمطالبته بمستحقات مالية

بالفحص تبين أنه قد تبلغ للأجهزة الأمنية بالشرقية من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثة ( عامل بمعلف ماشية – سن 15 - مقيم ببلبيس بالشرقية ) مصاب بجروح متفرقة بالجسم وآثار حروق بالبطن ، وبسؤال كلاً من ( عمه - زوج عمته) إتهما ثلاثة أشخاص (طالب ، والده " تاجر ماشية " ، عامل بمعلف ملك تاجر الماشية) بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته التى أودت بحياته ، لخلافات العمل بين "المجنى عليه" والعامل بالمعلف.

بإستهدافهم أمكن ضبط ( الأول ، الثالث ) وهم ( الطالب ، والعامل بمعلف الماشية ) وبمواجهتهما أقر العامل بتعديه على المجنى عليه وإحداث إصابته بحروق لخلافات سابقة بينهما وأيد الأول ذلك.

تم إستهداف المتهم الهارب ( تاجر الماشية ) بالعديد من المأموريات بمحل إقامته وأماكن تردده وتبين عدم تواجده وجارى تكثيف الجهود لضبطه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.