اليوم السابع
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الجمعة، 30 أبريل 2021 01:16 م
خالد صلاح
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الصحة الفرنسية تحذر من خطر السلالة الهندية المتحورة من فيروس كورونا

الجمعة، 30 أبريل 2021 01:00 م
الصحة الفرنسية تحذر من خطر السلالة الهندية المتحورة من فيروس كورونا وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران
وكالات

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قال وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، اليوم الجمعة، إنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت لقاحات فيروس كورونا المتاحة فعالة ضد سلالة كورونا الهندية.
 
وأضاف فيران، لراديو "فرانس إنفو" أنه "يجب عدم الاستهانة بخطر هذه السلالة".
 
وقالت وزارة الصحة الفرنسية، في بيان في وقت متأخر يوم الخميس، إن فرنسا اكتشفت أول ثلاث حالات إصابة بالفيروس"B.1.617" من فيروس كورونا الجديد، الموجود حاليا في الهند.
 
وأعلنت السلطات الصحية الهندية أواخر مارس الماضي، اكتشاف سلالة جديدة لفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19" في البلاد تحتوي على طفرتين.
 

 


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الصحة الفرنسية

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الهند

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