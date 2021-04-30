الشيخ محمود عبد الصمد الزناتى يقرأ القرآن بصوت يأخذك إلى الماضى.. فيديو

القليوبية إبراهيم سالم

الشيخ محمود السعيد عبد الصمد الزناتى، ابن كفر شكر بمحافظة القليوبية، ونجل الشيخ الراحل السعيد عبد الصمد الزناتى، أحد مشاهير قراء القرآن الكريم، تربى على حب القرآن الكريم من والده ووالدته التى كانت لديها مكتبتين أحدهما لوالده الراحل والثانية للشيخ مصطفى إسماعيل، فحجز مكانا بين الكبار بحنجرته الذهبية وصوته الشجى.

ولد فى كفر شكر بمحافظة القليوبية، وحفظ القرآن الكريم خلال دراسته بالأزهر الشريف وختم القرآن الكريم بالصف الأول الإعدادى وهو ابن الثانية عشر من عمره وتعلم أحكام التلاوة، وكان دائم الاستمع لوالده ولكبار القراء منهم الشيخ مصطفى إسماعيل والشيخ محمود على البنا، ومحمد صديق المنشاوى، ومحمود خليل الحصرى وكامل يوسف البهتيمى، وآخر هذه المدارس الشيخ محمد محمود الطبلاوى.

وقال الشيخ محمود الزناتى، لـ "اليوم السابع"، إن والده الشيخ السعيد عبد الصمد الزناتى، ولد بقرية القيطون بمحافظة الدقهلية فى 20 أبريل عام 1927م، موضحا أنه حينما بلغ والده سن العاشرة من عمره أرسله والده وسلمه إلى شيخ كتاب القرية "إبراهيم موسى" أحد علماء القرية الذى اهتم به لما وجد لديه النبوغ وسرعة الحفظ فكان يعطيه في نهاية اليوم مساحة من الوقت ليعلمه كيفية قراءة القرأن بالتجويد.