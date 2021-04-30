السيطرة على حريق فى مخلفات القمامة والبوص خلف سور مضرب الأرز بالمحلة

الغربية - فريق المحافظات

تمكنت قوات الحماية المدنية بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، من إخماد حريق اندلع فى كميات كبيرة من البوص والهيش ومخلفات القمامة خلف سور مضرب الأرز بالمحلة، دون وقوع إصابات وتم إخماد النيران والسيطرة عليها.

تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد احمد الحوشي مأمور قسم شرطة أول المحلة، بورود بلاغ لشرطة النجدة، بنشوب حريق داخل مضرب الأرز بمنطقة الرجبي، وتصاعد الأدخنة الكثيفة على سكان المنطقة.

هرع لمكان الحادث مأمور القسم، و3 سيارات مطافي، وتبين نشوب حريق فى كميات الهيش والبوص وتراكمات القمامة خلف السور، وتعامل رجال الحماية المدنية مع النيران وتم السيطرة عليها والتأكد من إخماد النيران.



الدخان الكثيف يغطي المنطقة



الدخان الكثيف