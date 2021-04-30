اليوم السابع
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الجمعة، 30 أبريل 2021 02:50 م
خالد صلاح
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السيطرة على حريق فى مخلفات القمامة والبوص خلف سور مضرب الأرز بالمحلة

الجمعة، 30 أبريل 2021 02:29 م
السيطرة على حريق فى مخلفات القمامة والبوص خلف سور مضرب الأرز بالمحلة تصاعد الدخان نتيجة احتراق القمامة والبوص خلف سور مضرب الأرز بالمحلة
الغربية - فريق المحافظات

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تمكنت قوات الحماية المدنية بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، من إخماد حريق اندلع فى كميات كبيرة من البوص والهيش ومخلفات القمامة خلف سور مضرب الأرز بالمحلة، دون وقوع إصابات وتم إخماد النيران والسيطرة عليها.

تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد احمد الحوشي مأمور قسم شرطة أول المحلة، بورود بلاغ لشرطة النجدة، بنشوب حريق داخل مضرب الأرز بمنطقة الرجبي، وتصاعد الأدخنة الكثيفة على سكان المنطقة.

هرع لمكان الحادث مأمور القسم، و3 سيارات مطافي، وتبين نشوب حريق فى كميات الهيش والبوص  وتراكمات القمامة خلف السور، وتعامل رجال الحماية المدنية مع النيران وتم السيطرة عليها والتأكد من إخماد النيران.

الدخان الكثيف يغطي المنطقة
الدخان الكثيف يغطي المنطقة

 

الدخان الكثيف
الدخان الكثيف

 

تصاعد الدخان الناتج عن احتراق البوص والهيش
تصاعد الدخان الناتج عن احتراق البوص والهيش

محافظة الغربية

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مضرب الارز بالمحلة

حريق

حريق مضرب الأرز بالمحلة

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