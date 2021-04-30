السفارة الأمريكية فى روسيا تعلن تعليق خدماتها اعتبارا من 12 مايو المقبل

أعلنت السفارة الأمريكية في موسكو، اليوم الجمعة، أنها ستقلص بشكل حاد من الخدمات القنصلية التي تقدمها، بإجراء اضطرارى يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من منتصف الشهر المقبل.

وأكدت السفارة في بيان بحسب " السومرية نيوز"، أنها "تعلق اعتبارا من 12 مايو المقبل تقديم الخدمات القنصلية، باستثناء الخدمات الطارئة للمواطنين الأمريكيين، وفيما يخص عدد محدود جدا من حالات إصدار تأشيرات هجرة لمواطنين مسنين، أو في حالات طارئة ترقى لمستوى "الحياة أو الموت".

واشارت إلى أنها "ستعلق إصدار تأشيرات لغير المهاجرين لتنفيذ رحلات غير الدبلوماسيين وستتوقف عن تقديم خدمات التوثيق الروتينية وإصدار التقارير القنصلية الخاصة بالإنجاب في الخارج وخدمات تجديد الجوازات".

كما حذرت السفارة في بيانها "من إمكانية تأجيل تقديم خدمات طارئة إلى مواطنين أمريكيين متواجدين في روسيا أو الحد منها، وحثت مواطني الولايات المتحدة المتواجدين في روسيا والذين تنقضي فترة سريان تأشيراتهم على مغادرة البلاد حتى 15 يونيو".