اليوم السابع
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"الدفاع الأفغانية" تعلن مقتل مجموعة من مسلحى "طالبان"

الجمعة، 30 أبريل 2021 08:00 ص
"الدفاع الأفغانية" تعلن مقتل مجموعة من مسلحى "طالبان" عناصر من الجيش الأفغانى
كتب وكالات

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أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، مقتل ثمانية عناصر من حركة "طالبان" فى عمليات لقوات الأمن والدفاع بمنطقة دولت شاه التابعة لولاية لغمان، بحسب " روسيا اليوم" .

 

وأكد بيان الوزارة "مقتل 8 من عناصر طالبان، من بينهم أحد قادة الحركة ويدعى عثمان فى عمليات لقوات الدفاع والأمن الأفغاني، بمنطقة دولت شاه بولاية لغمان الليلة الماضية".

 

وتشهد أفغانستان أعمال عنف ومواجهات متكررة بين قوات الحكومة الأفغانية وحركة "طالبان" رغم انخراط الطرفين فى محادثات سلام من أجل التوصل لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار، وبحث المستقبل السياسى للبلاد.

 

وبعد مفاوضات استمرت سنوات عديدة وتعثرت أكثر من مرة، وقعت الولايات المتحدة وحركة "طالبان" فبراير 2020، بالعاصمة القطرية الدوحة، اتفاقا تاريخيا ينظم انسحابا تدريجيا للقوات الأميركية من أفغانستان، ويمهد لمفاوضات مباشرة بين حكومة كابل و"طالبان".

 

 


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