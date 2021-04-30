الداخلية تضبط 84 طربة حشيش وكمية من الأفيون قبل ترويجها بالإسكندرية

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الداخلية في ضبط 84 طربة لمخدر الحشيش وكمية من مخدر الأفيون بحوزة أحد الأشخاص بالإسكندرية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

أكدت معلومات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية قيام (سائق، مقيم بدائرة مركز شرطة طما بمحافظة سوهاج) بالتردد على دوائر أقسام شرطة (أول وثان المنتزه - ثان الرمل) بالإسكندرية للاتجار فـى المواد المخدرة متخذاً من دوائر الأقسام مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم أول المنتزه بالإسكندرية وبحوزته (84 طربة حشيش – كمية من مخدر الأفيون – مبلغ مالى - هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف للتواصل مع عملائه .