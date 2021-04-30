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الخارجية الفرنسية: الأوروبيون يتحدثون بصوت واحد عن انتخابات ليبيا فى 24 ديسمبر

الجمعة، 30 أبريل 2021 12:45 ص
الخارجية الفرنسية: الأوروبيون يتحدثون بصوت واحد عن انتخابات ليبيا فى 24 ديسمبر وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان
كتب : أحمد جمعة

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جدد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان دعم بلاده للسلطة التنفيذية الموقتة في ليبيا، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية مالطا إيفاريست بارتولو، مشيرا إلى أن الأوروبيين يتحدثون بصوت واحد بشأن الانتخابات المقررة في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل.

وقال لودريان في بيان صادر عن الخارجية الفرنسية، اليوم الخميس، إن باريس تدعم المؤسسات الموقتة التي تم اختيارها، مضيفا "مصممون جدًا على مساعدة الليبيين في استعادة استقلالهم الوطني من خلال إعادة إنشاء الهيئات المؤسسية الشرعية والتأكد من أنها قادرة على تحقيق الأمن."

وأضاف "نتشارك زاوية كاملة، ونفس التقدير، مع العلم أن هناك حاجة ملحة لاحترام التزامات بعضنا البعض التي تم الاتفاق عليها عندما تم التدخل لوقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي، ثم عندما تقرر تشكيل الحكومة الجديدة في إطار ملتقى الحوار السياسي الليبي."


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