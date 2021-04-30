اليوم السابع
Ads
الجمعة، 30 أبريل 2021 05:36 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الجيش التشادى: تحطم مروحية عسكرية ناجم عن عطل تقني

الجمعة، 30 أبريل 2021 05:00 ص
الجيش التشادى: تحطم مروحية عسكرية ناجم عن عطل تقني تحطم طائرة _ صورة أرشيفية
كتب وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال المتحدث باسم المجلس العسكرى الانتقالى فى تشاد، برميندوا اغونا، أن مروحية عسكرية تحطمت شمال العاصمة بسبب عطل تقني، ونفى ما تم تداوله عن قيام المتمردين من حركة الوفاق المسلحة بإسقاط المروحية، بحسب "سبوتنيك".

 

وكان مصدر مطلع قد أكد، أن "متمردى جبهة الوفاق المسلحة دخلوا بلدة نوكو وسيطروا عليها، وأضاف أن "المسلحين تمكنوا من إسقاط مروحية عسكرية تابعة للجيش وأن مصير اثنين من الجنود لا يزال مجهولا".

 

هذا وتجددت المعارك بين الجيش التشادى وحركة الوفاق المسلحة. وتمكن الجيش من تدمير جزء من القوة العسكرية للمتمردين.

 

وكان المجلس العسكرى الحاكم فى تشاد قد طالب السلطات فى النيجر بمنع المتمردين من دخول أراضيها والتعاون للقضاء عليهم.

 

وتأتى هذه التطورات بعد رفض المجلس العسكرى مشاركة حركة الوفاق المسلحة فى الحوار الوطني، ووصف المجلس أعضاء جماعة الوفاق بإرهابيين قتلوا الرئيس إدريس ديبى فى 20 أبريل الجاري.

 

 


الجيش التشادى

تحطم مروحية عسكرية

تشاد

أخبار تشاد

الرئيس إدريس ديبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة