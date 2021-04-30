اليوم السابع
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الجمعة، 30 أبريل 2021 11:29 ص
خالد صلاح
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البروكلى دليلك لعلاج حب الشباب والحفاظ على البشرة

الجمعة، 30 أبريل 2021 11:00 ص
البروكلى دليلك لعلاج حب الشباب والحفاظ على البشرة البروكلى
ندى سليم

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البروكلى من الخضروات المهمة الغنية بالعديد من العناصر الغذائية التى يحتاجها الجسم، فهو غنى بالزنك ومضادات الأكسدة، لذا أوصى تقرير نشر فى موقع انسايدر، بإدراجه فى النظام الغذائي اليومى للحفاظ على الصحة. 

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وأكد الخبراء أن تناول الكثير من الخضروات الخضراء يمكن أن يقلل الالتهاب والاحمرار، مثل البروكلى والسبانخ لأنه غنى بمادة الكلوروفيل الذى يحتاج الجسم للحصول على بشرة صحية.

وأوضح التقرير أن المادة النباتية بالبروكلى هى أحد مضادات الأكسدة، لذا فإن تناول الكثير منها يمكن أن يساعد فى تقليل الالتهاب والاحمرار، وهما من المشاكل الجلدية الشائعة، كما يمكن لمضادات الأكسدة أن تساعد الجلد على إصلاح نفسه بسرعة أكبر، ما يقلل الاحمرار أو التورم على الوجه حول حب الشباب.

ويسهم البروكلي فى علاج حب الشباب بسبب خصائصه العلاجية للجلد، فإنه يمكن أن يجعل ندبات حب الشباب تتلاشى بفاعلية مادة الكلوروفيل.

ويحتوي البروكلي أيضًا على فيتامينات مثل الزنك والذى يعمل على محاربة نزلات البرد، فهو معدن مهم يساعد على تعزيز جهاز المناعة، والنمو الصحي والتطور عند الرضع والأطفال، كما أنه غنى بفيتامين أ وفيتامين ج ، وكلها عناصر حيوية للبشرة الصحية.


البروكلي

فوائد البروكلي

البروكلي والبشرة

علاج حب الشباب

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